New York - San Diego kaç kilometre? New York - San Diego arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Uçakla, otobüsle veya özel araçla yapılabilen bu seyahatte mesafe oldukça uzundur. Bu nedenle yolculuk süresi ve tercih edilecek ulaşım aracı büyük önem taşır. Peki New York - San Diego arası kaç km ve bu yolculuk kaç saat sürer? Tüm detaylar burada…

New York, dünyanın kültür ve finans merkezlerinden biri olarak yıl boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlar. San Diego ise Kaliforniya’nın sıcak havası, sahilleri ve turistik bölgeleriyle ünlüdür. Bu iki şehir arasında yapılan yolculuklar genellikle seyahat, taşınma, uzun tatil planları veya iş bağlantıları sebebiyle gerçekleşir. Peki New York - San Diego ne kadar sürede gidilir?

NEW YORK - SAN DİEGO ARASI KAÇ km?

New York - San Diego kaç km? Söz konusu şehirler arasındaki kara yolu meesafesi ortalama olarak 4500 km olarak hesaplanmıştır. İlgili şehirler arasındaki mesafe, yolcuların seçtiği güzergâha göre birkaç yüz kilometre değişebilir. Ülkenin doğu kıyısından batı kıyısına uzanan bu yol genel olarak uzun kabul edilir. Ancak ABD’nin farklı eyaletlerinden geçen keyifli bir rota sunar. Ayrıca gelişmiş otoyollar sayesinde gidip gelmek kolaydır.

Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 3.900 km Rota, Amerika Birleşik Devletleri’nin en uzun şehirler arası hatlarından biri olduğundan yolculuk süresi de tercih edilen ulaşım aracına göre belirgin şekilde değişir. Bu nedenle süreyi hesaplamak için yolculuk edeceğiniz aracı belirlemelisiniz. NEW YORK - SAN DİEGO ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? New York - San Diego ne kadar sürede gidilir? İşte iki şehir arasındaki yolculuk süresi; Uçakla: Doğrudan, aktarmasız uçuşla yaklaşık 5 saat 45 dakika-6 saat

Özel Araçla: Ortalama 40-42 saat (mola ve trafik durumu hariç)

Otobüsle: Firmaya ve aktarma sayısına bağlı olarak 2 ya da 3 gün sürebilir. En hızlı seçenek uçaktır. Kara yolu ile yapılan yolculuk ise uzun sürse de ülkeyi doğudan batıya keşfetmek isteyenler için keyifli bir alternatiftir. İhtiyaçlarınıza, bütçenize ve zamanınıza göre seçim yapabilirsiniz. NEW YORK - SAN DİEGO ARASI NASIL GİDİLİR? New York ve San Diego arasındaki yolculukta birbirinden farklı ulaşım seçenekleri mevcuttur. Bunlar hakkındaki bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz; Uçak: En hızlı seçenektir.

New York’taki JFK, LaGuardia veya Newark havalimanlarından San Diego Uluslararası Havalimanı’na aktarmasız, direkt uçuşlar bulunur.

Gün içinde birçok uçuş olduğu için planlaması da basittir. Özel Araç: