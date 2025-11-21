Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam New York - San Diego kaç kilometre? New York - San Diego arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        New York - San Diego kaç kilometre? New York - San Diego arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ucundan diğerine uzanan New York - San Diego rotası, ülkenin en uzun şehirler arası yolculuklarından biridir. New York'tan San Diego'ya yapılacak seyahat, doğu kıyısından Pasifik kıyılarına doğru süren bir macerayı kapsar. Yol boyunca çeşitli doğa manzaralarına ev sahipliği yapan bu rotayı çeşitli amaçlarla kullanan birçok kişi vardır. Peki New York - San Diego kaç kilometre?

        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:45
        New York - San Diego kaç kilometre?
        Uçakla, otobüsle veya özel araçla yapılabilen bu seyahatte mesafe oldukça uzundur. Bu nedenle yolculuk süresi ve tercih edilecek ulaşım aracı büyük önem taşır. Peki New York - San Diego arası kaç km ve bu yolculuk kaç saat sürer? Tüm detaylar burada…

        New York, dünyanın kültür ve finans merkezlerinden biri olarak yıl boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlar. San Diego ise Kaliforniya’nın sıcak havası, sahilleri ve turistik bölgeleriyle ünlüdür. Bu iki şehir arasında yapılan yolculuklar genellikle seyahat, taşınma, uzun tatil planları veya iş bağlantıları sebebiyle gerçekleşir. Peki New York - San Diego ne kadar sürede gidilir?

        NEW YORK - SAN DİEGO ARASI KAÇ km?

        New York - San Diego kaç km? Söz konusu şehirler arasındaki kara yolu meesafesi ortalama olarak 4500 km olarak hesaplanmıştır. İlgili şehirler arasındaki mesafe, yolcuların seçtiği güzergâha göre birkaç yüz kilometre değişebilir. Ülkenin doğu kıyısından batı kıyısına uzanan bu yol genel olarak uzun kabul edilir. Ancak ABD’nin farklı eyaletlerinden geçen keyifli bir rota sunar. Ayrıca gelişmiş otoyollar sayesinde gidip gelmek kolaydır.

        NEW YORK - SAN DİEGO ARASI MESAFE NE KADAR?

        New York - San Diego mesafe ne kadar?

        • Kara yolu mesafesi: Ortalama 4.500 km
        • Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 3.900 km

        Rota, Amerika Birleşik Devletleri’nin en uzun şehirler arası hatlarından biri olduğundan yolculuk süresi de tercih edilen ulaşım aracına göre belirgin şekilde değişir. Bu nedenle süreyi hesaplamak için yolculuk edeceğiniz aracı belirlemelisiniz.

        NEW YORK - SAN DİEGO ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        New York - San Diego ne kadar sürede gidilir? İşte iki şehir arasındaki yolculuk süresi;

        • Uçakla: Doğrudan, aktarmasız uçuşla yaklaşık 5 saat 45 dakika-6 saat
        • Özel Araçla: Ortalama 40-42 saat (mola ve trafik durumu hariç)
        • Otobüsle: Firmaya ve aktarma sayısına bağlı olarak 2 ya da 3 gün sürebilir.

        En hızlı seçenek uçaktır. Kara yolu ile yapılan yolculuk ise uzun sürse de ülkeyi doğudan batıya keşfetmek isteyenler için keyifli bir alternatiftir. İhtiyaçlarınıza, bütçenize ve zamanınıza göre seçim yapabilirsiniz.

        NEW YORK - SAN DİEGO ARASI NASIL GİDİLİR?

        New York ve San Diego arasındaki yolculukta birbirinden farklı ulaşım seçenekleri mevcuttur. Bunlar hakkındaki bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz;

        Uçak:

        • En hızlı seçenektir.
        • New York’taki JFK, LaGuardia veya Newark havalimanlarından San Diego Uluslararası Havalimanı’na aktarmasız, direkt uçuşlar bulunur.
        • Gün içinde birçok uçuş olduğu için planlaması da basittir.

        Özel Araç:

        • I-80 veya I-70 otoyolları üzerinden ülkenin bir ucundan diğerine uzun bir rota izlenir.
        • Yol boyunca birçok eyalet geçilir.
        • Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, Colorado, Utah, Arizona ve son olarak California rotası, siz ve aileniz için farklı bir rota olabilir.
        • Yol deneyimi isteyen gezginler için unutulmaz bir deneyim sunar.

        Otobüs:

        • Greyhound gibi firmalarla aktarmalı seyahat mümkündür.
        • Yolculuk süresi oldukça uzundur ancak ekonomik bir seçenektir.

        NEW YORK GEZİLECEK YERLER

        • Times Square
        • Central Park
        • Statue of Liberty
        • Brooklyn Bridge
        • Metropolitan Museum of Art
        • Empire State Building

        SAN DİEGO GEZİLECEK YERLER

        • Balboa Park
        • San Diego Zoo
        • La Jolla Beach
        • Old Town San Diego
        • USS Midway Museum
        • Coronado Adası
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
