        Haberler Bilgi Yaşam New York - San Francisco kaç kilometre? New York - San Francisco arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Amerika'nın doğusundan batısına uzanan New York - San Francisco rotası, ülkenin en uzun ve en popüler şehirler arası seyahat hatlarından biridir. Bu nedenle her yıl yerli yabancı birçok turist bu rotayı kullanır. Peki New York - San Francisco kaç kilometre? Kaç saatte gidilir ve hangi yollar kullanılır? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 21.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:47
        New York- San Francisco kaç kilometre?
        Finans ve kültür merkezlerinden biri olan New York’tan, teknoloji dünyasının kalbi ve Pasifik kıyısının ikonik şehri olan San Francisco’ya uzanan bu yolculuğu kullanabilirsiniz. Söz konusu rota; iş, eğitim, turizm ve gezi amaçlı sıkça tercih edilir. Kara yolu, uçak ve otobüs seçenekleriyle yapılabilen bu seyahatte ihtiyacınıza ve imkanlarınıza göre seçim yapabilirsiniz. Peki New York - San Francisco ne kadar sürede gidilir?

        New York, dünya çapında bir metropol olarak her yıl milyonlarca kişiyi ağırlar. San Francisco ise Golden Gate Köprüsü, tepeleri ve kültürel dokusuyla ABD’nin en ilgi çeken şehirlerinden biri olmuştur. Sözü geçen iki şehir arasındaki yolculuk, özellikle iş hayatı için değerlidir. Gelişmiş ulaşım altyapısı ve ağları, bu yolculuğun çok daha keyifli ve kolay olmasını sağlar.

        NEW YORK - SAN FRANCİSCO ARASI KAÇ km?

        New York - San Francisco kaç km? New York ile San Francisco arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 4.650-4.700 km civarındadır. Bu mesafe, sizin seçtiğiniz otoyola göre küçük farklılıklar gösterebilir. Doğudan batıya yapılan bu uzun rota, ABD’nin en geniş kapsamlı şehirler arası yolculuklarından biridir. Her gün iki şehir arasında birçok kişi gidip gelir.

        NEW YORK - SAN FRANCİSCO ARASI MESAFE NE KADAR?

        New York - San Francisco mesafe ne kadar? New York’tan çıkarak San Francisco şehrine giden birçok kişi vardır. Bu kişilerin kat ettiği mesafe aşağıda verilmiştir;

        • Kara yolu mesafesi: Ortalama 4.650-4.700 km
        • Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 4.130 km

        Ülkenin iki ucunu birbirine bağlayan bu uzun hat, genellikle uçakla tercih edilen bir rotadır. Ancak beklentilere, bütçeye ve zamana göre ulaşım aracı seçimi değişebişir.

        NEW YORK - SAN FRANCİSCO ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        New York - San Francisco ne kadar sürede gidilir? New York’tan çıkan ve San Francisco şehrine varan bu rotada ulaşım aşağıdaki şekilde olabilir;

        • Uçakla: Direkt uçuşla yaklaşık 6 saat sürer. Çeşitli faktörlerle 6 saat 30 dakikaya çıkabilir.
        • Özel Araçla: Ortalama 43-45 saat (mola hariç)
        • Otobüsle: Aktarmalı seferlerle 2,5 ila 3 gün sürebilir.

        NEW YORK GEZİLECEK YERLER

        • Times Square: Şehrin en ünlü ve hareketli noktası olarak kabul edilir.
        • Central Park: Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin favorileri arasına girmiştir.
        • Statue of Liberty: New York’un simgesi olan Özgürlük Heykeli burada bulunur.
        • Empire State Building: Panoramik manzarasıyla turistlerin ilgi odağı olmuştur.
        • Brooklyn Bridge: Yürüyüş ve fotoğraf için ideal bir destinasyondur.
        • Metropolitan Museum of Art: Dünyanın en büyük sanat müzelerinden biri olarak geçer.

        SAN FRANCİSCO GEZİLECEK YERLER

        • Golden Gate Köprüsü: Şehrin en ünlü simgesi olarak kabul görmüştür.
        • Fisherman’s Wharf: Deniz ürünleri, restoranlar ve turistik alanlar burada yer alır.
        • Alcatraz Adası: Tarihi hapishanesiyle ünlü bir tur noktasıdır.
        • Lombard Street: Dünyanın en kıvrımlı yollarından biri olma özelliği taşır.
        • Union Square: Alışveriş ve sosyal yaşamın merkezidir.
        • Chinatown: Renkli sokaklarıyla turistlerin ilgi odağı olan bir bölgedir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
