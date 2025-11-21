New York - San Francisco kaç kilometre? New York - San Francisco arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Finans ve kültür merkezlerinden biri olan New York’tan, teknoloji dünyasının kalbi ve Pasifik kıyısının ikonik şehri olan San Francisco’ya uzanan bu yolculuğu kullanabilirsiniz. Söz konusu rota; iş, eğitim, turizm ve gezi amaçlı sıkça tercih edilir. Kara yolu, uçak ve otobüs seçenekleriyle yapılabilen bu seyahatte ihtiyacınıza ve imkanlarınıza göre seçim yapabilirsiniz. Peki New York - San Francisco ne kadar sürede gidilir?

New York, dünya çapında bir metropol olarak her yıl milyonlarca kişiyi ağırlar. San Francisco ise Golden Gate Köprüsü, tepeleri ve kültürel dokusuyla ABD’nin en ilgi çeken şehirlerinden biri olmuştur. Sözü geçen iki şehir arasındaki yolculuk, özellikle iş hayatı için değerlidir. Gelişmiş ulaşım altyapısı ve ağları, bu yolculuğun çok daha keyifli ve kolay olmasını sağlar.

NEW YORK - SAN FRANCİSCO ARASI KAÇ km?

New York - San Francisco kaç km? New York ile San Francisco arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 4.650-4.700 km civarındadır. Bu mesafe, sizin seçtiğiniz otoyola göre küçük farklılıklar gösterebilir. Doğudan batıya yapılan bu uzun rota, ABD’nin en geniş kapsamlı şehirler arası yolculuklarından biridir. Her gün iki şehir arasında birçok kişi gidip gelir.