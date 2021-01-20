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New York'ta aracında silah ve mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde aracında silah ile mühimmat bulunan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

New York'ta aracında silah ve mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı
AA

Daily News'un haberine göre, New York Terörizm Görev Gücü'ne bağlı polisler, Manhattan'ın doğu üst kesiminde Samuel F. adlı kişinin kullandığı SUV tipi aracın önünü keserek durdurdu.

Aracında av tüfeği, 18 kutu mermi, 2 pala ve çok sayıda taktiksel malzeme ele geçirilen Samuel F. gözaltına alındı.

Haberde, söz konusu gözaltının 6 Ocak Kongre baskınıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Polis, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Samuel F'nin Manhattan Federal mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

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