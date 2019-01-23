New York'ta Müslümanlara 'saldırı hazırlığında' olan dört kişiye gözaltı

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ABD'nin New York eyaletinde küçük bir Müslüman topluluğuna yönelik bombalı saldırı planlama şüphesiyle biri 18 yaşından küçük dört kişi gözaltına alındı.
Zanlılar 1980'lerde Pakistanlı bir din adamının kurduğu Islamberg adlı İslam merkezine saldırmayı planlamak, el yapımı bomba ve silah bulundurmakla suçlanıyor.
Planın bir okul öğrencisi tarafından emniyete ihbar edildiği bildiriliyor.
Islamberg son dönemde komplo teorisyenlerinin hedefi haline gelmiş, orasının bir terörist yetiştirme merkezi olduğu iddia edilmişti.
18, 19 ve 20 yaşlarındaki yetişkin zanlıların Çarşamba günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Eyaletin kuzeybatısındaki Greece kentinde yaşayan zanlılar bant, büyük kavanozlar ve çivi içeren silindirler ile el yapımı patlayıcı üretmekle suçlanıyor.
Operasyonda 23 silahın ele geçirildiği belirtiliyor.
Polis yetkilileri dört zanlıdan en az üçünün çocukluklarında birlikte izcilik yaptığını da açıkladı.
Greece Polis Şefi Patrick Phelan, soruşturmanın 16 yaşındaki bir öğrencinin, bir diğer öğrenciyi saldırı planından bahsederken duyması üzerine yaptığı ihbarla başladığını söyledi.
Islamberg'de New York kentinin kalabalığı ve suç çetelerinden kaçan Afrika kökenli Müslümanlar ağırlıkta.
Bölge halkı Islamberg'deki Müslümanları arkadaş canlısı ve barışçıl olarak nitelese de Infowars gibi aşırı sağcı komplo teorisi siteleri buranın İslamcı militanlar için eğitim kampı olduğunu öne sürüyordu.
2017'de de Islamberg'deki camiyi yakmayı planlayan Robert Doggard adlı bir adam hapis cezası almıştı.
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