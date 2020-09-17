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ABD'de koronavirüsten can kayıpları sürerken, en çok etkilenen kentlerden birisi olan New York'ta okulların açılma tarihi ikinci kez ertelendi.

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, okulların açılma tarihinin ilkokul öğrencileri için 29 Eylül, ortaokul ve lise öğrencileri için 1 Ekim olarak belirlendiğini açıkladı.

Blasio, öğretmenlerle ve müdürlerle görüşmeler yaptığını ifade ederek, "Dün sabah bana ulaştılar ve okullarımızın etkili ve güvenli bir şekilde eğitime başlaması için yapılması gereken belirli şeyler hakkında gerçek endişeleri olduğunu söylediler. Gerçek bir ilerleme kaydedildiğini kabul etseler de daha çok şey yapılması gerektiğini ifade ettiler" dedi.

Blasio, daha önce de 10 Eylül olarak planlanan tarihin 21 Eylül'e ertelendiğini duyurmuştu.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1123 artarak 201 bin 403'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 74 artışla 6 milyon 829 bin 951'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1123 artışla 201 bin 403'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 120 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 94 milyon 375 bini aştı.