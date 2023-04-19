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New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!

New York'un Manhattan bölgesinde çöken kapalı otoparkta 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!

    New York'un Manhattan bölgesinde çöken kapalı otoparkta 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

     

     
  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!

    New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın güney bölgesinde, bir otopark kısmen çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

     

     
  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!

    İtfaiye yetkilileri, binada altı işçinin bulunduğunu, bunlardan dördünün hastaneye kaldırıldığını, birinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini kaydetti.

     

     
  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökme esnasında binanın enkazından parçaların göğe doğru yükseldiği ve insanların çığlık attığı tespit edildi.

     

     
  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!

    Yakın bölgede bulunan Pace Üniversitesi, olay nedeniyle dersleri iptal ettiğini, can güvenliği için öğrencilerin bölgeden uzak durması gerektiğini duyurdu.
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  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!

    New York İtfaiye Departmanı kayıtlarına göre, binanın 2003'ten bu yana 23, toplamda 45 ihlalinin bulunduğu kaydedildi.
  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!
  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!
  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!
  • New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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