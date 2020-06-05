New York'ta sokağa çıkma yasağına uymayan göstericiler gözaltına alındı

Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde anma töreni düzenlenirken, New York ve çok sayıda eyalette protestolar devam etti. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra gösterileri sürdürmeye devam eden bazı protestocular, polis tarafından gözaltına alındı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR