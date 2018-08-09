New York'ta Uber ve Lyft araçlarının sayısına kısıtlama
ABD'nin New York kenti, Uber ve Lyft gibi akıllı telefon uygulamaları üzerinden taksi hizmeti veren Uber ve Lyft gibi şirketlere çalışan araçların sayısına sınırlama ve şoförlere asgari ücret verilmesini şart koşan ilk büyük Amerikan kenti oldu.
09.08.2018 - 08:47 | Güncelleme:
ABD'nin New York kenti, Uber ve Lyft gibi akıllı telefon uygulamaları üzerinden taksi hizmeti veren Uber ve Lyft gibi şirketlere çalışan araçların sayısına sınırlama ve şoförlere asgari ücret verilmesini şart koşan ilk büyük Amerikan kenti oldu.
New York'taki sarı taksi şoförleri ve kentteki trafik sıkışıklığıyla mücadele eden kuruluşlar, uygulamalara çalıyan araç sayısının son yıllarda artması üzerine kısıtlamaya gidilmesini istiyordu.
Geleneksel sarı taksi şoförleri, New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC) önünde düzenleme lehine sloganlar attı ve geçen Aralık'tan bu yana intihar eden altı taksicinin fotoğraflarını taşıdı.
Taksici sendikaları, intiharların Uber gibi uygulamalara çalışan araçların getirdiği mali baskılarla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor.
Yeni düzenlemeyle, tekerlekli sandalye taşımaya uygun olanlar dışında akıllı telefon uygulamalarına çalışan araç sayısı 12 aylığına dondurulacak.
Düzenlemeyle, TLC'ye minimum taşıma ücreti belirleme, şoförlere asgari ücret ve uygulama şirketlerine yeni kurallarlar koyma yetkisi verildi.
Değişiklik, şehirde trafik sıkışıklığına yol açan araçların trafiğe girişini durduracağı gerekçesiyle Belediye Başkanı Bil de Blasio tarafından da desteklendi.
Ancak uygulama şirketleri, değişikliği eleştirdi ve müşterilere zarar vereceğini savundu.
Uber'den yapılan açıklamada "Yeni araç lisanslarının 12 aylığına dondurulması, metroyu düzeltmek ve trafik sıkışıklığını azaltmak için hiçbir şey yapılmazken, birkaç güvenilir seyahat seçeneğinden birini tehdit edecek" denildi.
Lyft ise, değişiklikle New Yorklular'ın, özellikle beyaz olmayan ve dış mahallelerde yaşayanların taksi bulamadığı günlere geri dönüleceğini belirtti.
New York, Uber'in ABD'deki en büyük pazarı.
Geçen ay uygulama üzerinden taksi hizmeti veren araçların kentte 17 milyondan fazla yolculuk yaptığı belirtildi.
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New York'ta Uber ve Lyft araçlarının sayısına kısıtlama/new-york-ta-uber-ve-lyft-araclarinin-sayisina-kisitlama-20951022095102
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