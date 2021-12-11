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Haberler Dünya New York'ta vakalar arttı, kısıtlamalar geri geldi
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ABD'nin New York kentinde önlemler geri geldi: "Belirsizlik dönemine giriyoruz"

ABD'de COVID-19 vakalarının artmaya başlamasıyla New York'ta aşı kartı sorulmayan ve halka açık tüm kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.

New York'ta vakalar arttı, kısıtlamalar geri geldi
New York'ta önlemler geri geliyor
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HABERTURK.COM

New York; Washington, Oregon, Illinois, New Mexico, Nevada ve Hawaii gibi kapalı alanda maske kuralı uygulayan eyaletler arasına katılıyor.

ABD'nin en büyük kentlerinden New York'ta COVID-19 vakalarında artışla karşı karşıya kaldıklarını belirten Vali Kathy Hochul, Cuma günü yaptığı açıklamada, işletmeler veya mekanlar dahil olmak üzere aşı kartı sorulmayan tüm kapalı ve halka açık yerlerde tekrardan maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

"BELİRSİZLİK DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Hochul, maske zorunluluğu kararının özellikle New York'un bazı bölgelerinde artan vaka ve hastaneye yatış oranı sonrası alındığını belirtti. Hochul açıklamasında "Belirsizlik dönemine giriyoruz. Ya vakalarda durağanlığı sağlanacak ya da vakalar kontrolden çıkacak" diyerek alınan kararın çok önemli olduğunu vurguladı.

Hochul, kuralı ihlal edenlerin 1000 dolar para cezası da dahil olmak üzere hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini da sözlerine ekledi.

Sadece New York'ta, son 7 günde 3 bine yakın fazla vaka tespit edildi. Bu, Şubat ayının başından bu yana en yüksek oran olarak açıklandı.

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