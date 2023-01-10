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Haberler Sağlık
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New York'taki iki hastane önünde 7 binden fazla hemşire grev yaptı

New York'ta iki büyük sağlık kuruluşunda çalışan ve sayıları 7 bini aşan hemşire ve sağlık çalışanı, personel yetersizliği ve düşük maaşları protesto amacıyla greve gitti

New York'taki iki hastane önünde 7 binden fazla hemşire grev yaptı
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Manhattan'daki Mount Sınai ve Bronx'taki Montefiore Tıp Merkezi önünde toplanan 7 binden fazla sağlık görevlisi, New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA) sendikasının düzenlediği greve destek verdi.

Birçok farklı sendika tarafından da desteklenen grevle ilgili açıklamada bulunan Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi (AFL-CIO) Başkanı Mario Cliento da "Grev yapmaktan başka seçenek kalmadığını" belirtti.

Cliento, "Bu hastanelerin, hemşirelerin her gün hastaları için yaptıkları fedakarlıkları bu kadar hiçe sayması akıl almaz. Bu hemşirelere yönelik muameleleri, salgın (Covid-19) sırasında sağlık kahramanlarına yönelik övgü dolu sözlerinin tamamının boş olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mount Sinai Hastanesi ve Montefiore Tıp Merkezinde grev yapan 7 binden fazla New Yorklu hemşireye destek veriyorum. Bu hastaneler 2021'de varlıklarını 1 milyar doların üzerine çıkarabildilerse, hemşirelerine de adil ücret ödeyebilir ve onlara daha saygılı davranabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Greve, bir grup Demokrat politikacı ile birlikte bizzat katılan New York Başsavcısı Letitia James ise Twitter'da fotoğraf paylaşarak, "New York hemşireleri, salgının en karanlık günlerinde sevdiklerimiz hastalandığında her zaman yanımızda oldular. Bugün ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri güvenli kadroyu talep etmek için onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca devam eden grevde sağlık çalışanları, taşıdıkları dövizlerle, daha adil çalışma şatları, istihdam ve ücret artışı konusundaki taleplerini dile getirirken New York'ta 43 bin üyesi bulunan NYSNA yöneticileri de diğer hastane yönetimlerine büyük oranda kabul ettirdikleri talepleri bu iki hastaneye karşı da sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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