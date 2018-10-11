ABD’li New York Times (NYT) gazetesi, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili yeni iddialara yer verdi. Buna göre Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gelen 15 kişilik ekipte, ülkenin adli tıp kurumunun başında olan Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy de vardı. Ekibin Kaşıkçı cinayeti için özel bir de testere getirdiği ileri sürüldü. Öte yandan ABD Senatosundan Donald Trump'a gönderilen mektupta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının "Magnitsky Yasası" kapsamında soruşturulması talep edildi.

New York Times’a (NYT) konuşan Türk yetkililere göre, Cemal Kaşıkçı 2 saat içinde, hızlı ve karmaşık bir operasyonla öldürüldü. Buna göre Suudi ajanlar, Kaşıkçı’nın cesedini bu cinayet için getirdikleri testereyle kestiler.

NYT’ye konuşan kaynaklar, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında olduğu ve kayıplara karıştığı gün, aynı saatlerde özel uçakla Türkiye’ye gelen 15 kişilik ekipten birinin otopsi uzmanı olduğunu, cesedi parçalara ayırdığı tahmin ediyor. Bir diğer kaynak, Türk istihbaratının elinde Suudilerin cinayeti kanıtlamak için çektiği görüntülerin de bulunduğunu öne sürdü. NYT, Türk basını tarafından kaleme alınan ve Kaşıkçı’nın öldürülmek yerine kaçırıldığı, operasyonda başka ülkelerin istihbarat servislerinin de rol aldığı yönündeki iddialara da yer verdi.

DİPLOMATİK STRATEJİ

Bir başka Türk yetkili, izlenecek diplomatik stratejiyle ilgili iddialar öne sürdü. Ankara, Washington’dan ve uluslararası toplumdan Kaşıkçı’nın akıbetine dair Suudi Arabistan hükümetine bir tavır sergilenmesini umuyor. ABD yönetimi pazartesi günü Başkan Donald Trump bir açıklama yapana kadar konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyordu. Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine Trump, ‘endişelendiğini’ açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Suudi hükümetini konuyla ilgili soruşturma yürütmeye ve sonuçlarını şeffafça açıklamaya davet etmişti. ABD’nin, Suudi Arabistan ile olan yakın ilişkileri dolayısıyla yorum yapmaktan kaçındığı belirtiliyor.

REZİDANS DA ARANACAK

Görüntülere yansıyan Mercedes Vito marka, camları siyah filmle kaplı başkonsolosluğa ait minibüsün, başkonsolosluğa 250-300 metre uzaklıktaki Başkonsolos Muhammed El Katibi’nin konutuna girmesi nedeniyle, başkonsolos ikametgâhının aranması da gündemde. Suudi Arabistan’ın verdiği arama izninin, olayla ilgili şüphe duyulan her diplomatik bölgeyi kapsadığı, bu nedenle başkonsolos konutunda da arama yapılabileceği öne sürüldü. Bir yetkili, “Türkiye, uluslararası hukuku dikkate alarak adım adım bu olayı çözecektir” dedi.

"LUMİNOL"LU ARAMAYA ERTELEME

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, başkonsoloslukta inceleme talep etti. Suudi yetkililer bu talebe olumlu yanıt verdi. Bu yanıtın ardından yapılacak olan incelemenin kapsamıyla ilgili Suudi yetkililere bilgi verildi. Başkonsoloslukta yapılacak incelemede cinayet soruşturmalarının kilit işlemi olan luminol inceleme de yapılacağı Suudilere iletildi. İddiaya göre, bu bilginin paylaşılmasının ardından Suudi yetkililer, ‘luminol’ incelemeyi kesin bir dille reddetti ve incelemenin ertelenmesini istedi. Bu nedenle incelemenin başlatılamadığı öne sürüldü. Kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren ‘luminol’ adlı özel kimyasal madde ve kızıl ötesi ışık kullanılarak yapılacak olan incelemede Kaşıkçı’ya ait DNA izi aranacaktı.

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