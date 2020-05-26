New York Times: Libya'ya giden paralı askerler Hafter'le anlaşamadı

DHA

Libya´nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ardı ardına aldığı darbeler nedeniyle bir çok ülkeden paralı militan toplamaya başladı.

ABD medyasından New York Times (NYT) gazetesinin Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayandırdığı haberinde, Libya´nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter safında savaşmak ve Akdeniz´den Türkiye´nin gönderdiği silahların ulaşmasını engellemek üzere ülkeye gelen 20 paralı askerin, Hafter ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu Libya´da 4 gün kalarak Malta´ya gittiği aktarıldı.

ASKERLERE 80 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

NYT´nin haberinde, 4 ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiği ve askerlerin görevinin Türkiye'nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemek olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, askerlerin 11´inin Güney Afrika, 5´inin İngiltere, 2´sinin Avustralya ve birinin de ABD vatandaşı ve birinin de eğitimli pilot olduğu belirtildi. NYT haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Libyalı komutanla anlaşamayan paralı askerler, çekilerek Malta'ya gitmeye karar verdiler. Ancak 2 Temmuz gecesi Bingazi'den ayrılmak istedikleri sırada, botlarından birinde sorun çıktı. 20 asker de bunun üzerine tek bir bota binerek Malta'ya gitti."