ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın yayın kurulu, ülkede son günlerde artan nefret suçlarına dikkat çekmek için kaleme aldığı makalede, "Nefret ABD'yi zehirliyor" değerlendirmesine yer verdi.

New York Times yayın kurulu kaleme aldığı "Nefret ABD'yi zehirliyor" başlıklı makalede, ülkede son günlerde artan nefret suçları masaya yatırıldı.

Makalede, ülkede geçen haftadan bu yana Floridalı Cesar Altieri Sayoc'un Demokrat Partiye destek veren isimlere, içinde patlayıcı bulunan paketler gönderdiği, Kentucky'de bir kişinin iki siyahiyi vurarak öldürdüğü ve son olarak Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh'da bir sinagoga saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

ABD'de şiddetin, tarihinin en alt seviyesine ulaşmasına rağmen nefret suçlarının artış gösterdiğine vurgu yapılan makalede, son 2 yıldır Yahudi karşıtı saldırıların iki kat arttığı ve cumartesi günü yaşanan saldırının ABD tarihinde Yahudilere yönelik en büyük saldırı olduğu belirtildi.

Makalede, Pittsburg saldırganı Robert Bowers'ın sosyal medya hesabında "Yahudiler şeytanın çocukları" gibi nefret söyleminde bulunduğunun altı çizilerek, geçen hafta Kentucky eyaletinde yine silahlı bir saldırganın siyahi iki kişiyi öldürmesinin de ABD'de ırkçılığın da arttığının bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

ABD'de silah satışına birtakım düzenlemeler getirilmesinin, donanımsal olarak bazı suçları engelleyebileceğinin aktarıldı makalede, fikirlerin sosyal medya üzerinden hızla yayıldığı bir dönemde bu tür suçların önüne geçilmesinin daha zor olduğu ifade edildi.

Makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın her ne kadar hem Pittsburg hem de şüpheli paketler olaylarını kınasa da nefret söylemine devam ettiği vurgulanarak, şu görüşler paylaşıldı:

"Pittsburgh, Florida ve Kentucky'deki şüpheliler kendi eylemlerinden sorumlu olabilir. Amerikan yaşamının karanlık dehlizlerinde her zaman manyaklar vardı ve hiçbir kınama onları zehirli görüşlerini yaymaktan alıkoymadı. Ama böylesine üzücü bir zamanda, daha çok insanın yaptığı daha iyi niyetli konuşmalar, diğer Amerikalılara sahip oldukları değerleri hatırlatabilir."

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