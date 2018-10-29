SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
ABD
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

New York Times nefret suçlarına ilişkin makale yayımladı

New York Times yayın kurulunun "Nefret ABD'yi zehirliyor" başlığıyla kaleme aldığı makalede ABD'de son günlerde yaşanan saldırılar masaya yatırıldı

29.10.2018 - 20:23 | Güncelleme: AA

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın yayın kurulu, ülkede son günlerde artan nefret suçlarına dikkat çekmek için kaleme aldığı makalede, "Nefret ABD'yi zehirliyor" değerlendirmesine yer verdi.

New York Times yayın kurulu kaleme aldığı "Nefret ABD'yi zehirliyor" başlıklı makalede, ülkede son günlerde artan nefret suçları masaya yatırıldı.

Makalede, ülkede geçen haftadan bu yana Floridalı Cesar Altieri Sayoc'un Demokrat Partiye destek veren isimlere, içinde patlayıcı bulunan paketler gönderdiği, Kentucky'de bir kişinin iki siyahiyi vurarak öldürdüğü ve son olarak Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh'da bir sinagoga saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

ABD'de şiddetin, tarihinin en alt seviyesine ulaşmasına rağmen nefret suçlarının artış gösterdiğine vurgu yapılan makalede, son 2 yıldır Yahudi karşıtı saldırıların iki kat arttığı ve cumartesi günü yaşanan saldırının ABD tarihinde Yahudilere yönelik en büyük saldırı olduğu belirtildi.

Makalede, Pittsburg saldırganı Robert Bowers'ın sosyal medya hesabında "Yahudiler şeytanın çocukları" gibi nefret söyleminde bulunduğunun altı çizilerek, geçen hafta Kentucky eyaletinde yine silahlı bir saldırganın siyahi iki kişiyi öldürmesinin de ABD'de ırkçılığın da arttığının bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

ABD'de silah satışına birtakım düzenlemeler getirilmesinin, donanımsal olarak bazı suçları engelleyebileceğinin aktarıldı makalede, fikirlerin sosyal medya üzerinden hızla yayıldığı bir dönemde bu tür suçların önüne geçilmesinin daha zor olduğu ifade edildi.

Makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın her ne kadar hem Pittsburg hem de şüpheli paketler olaylarını kınasa da nefret söylemine devam ettiği vurgulanarak, şu görüşler paylaşıldı:

"Pittsburgh, Florida ve Kentucky'deki şüpheliler kendi eylemlerinden sorumlu olabilir. Amerikan yaşamının karanlık dehlizlerinde her zaman manyaklar vardı ve hiçbir kınama onları zehirli görüşlerini yaymaktan alıkoymadı. Ama böylesine üzücü bir zamanda, daha çok insanın yaptığı daha iyi niyetli konuşmalar, diğer Amerikalılara sahip oldukları değerleri hatırlatabilir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X