New York Times'tan sonra bir skandal Türkiye haberi de BBC'den!

HABERTURK.COM

Dün New York Times gazetesinin internet sitesinde, Trump'ın Avrupa'ya koronavirüs nedeniyle getirdiği seyahat yasağı haberini Türkiye fotoğrafıyla paylaşması tepki çekmişti.

Bugün bir skandal da BBC'den geldi. BBC'nin internet sitesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'ya yapılan koronavirüs testinin yer aldığı canlı anlatım sayfasında Türkiye fotoğrafı kullandı.

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Türkiye fotoğrafı değiştirildi.

New York Times'ın yanlış fotoğraf kullanımına ilişkin dün Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülnur Aybet, “ABD Avrupa’yı koronavirüs nedeniyle yasakladı. Türkiye, yasaklı ülkeler listesinde dahi yok. Ancak başlığın altındaki fotoğraflar Türkiye’den. Böylesi durumlarda nedense bir anda Avrupalı oluyoruz” demişti.