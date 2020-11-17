New York Times: Trump geçen hafta İran'a saldırı seçeneklerini sordu

Reuters

Görev süresi iki ay sonra bitecek olan ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'ın ana nükleer tesislerine saldırı yapma konusunda opsiyonları istedi fakat sonunda bu dramatik adımın aleyhinde karar verdi.

Yetkililerin açıklamasına göre, Trump geçen Perşeme günü Oval Ofis'teki toplantısında Başkan Yardımcı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de dahil olduğu en üst düzey milli güvenlik yardımcılarıyla görüştü.

Bu toplantıyla ilgili söylentiyi New York Times'a yaptığı açıklamada doğrulayan yetkiliye göre, danışmanları daha büyük bir çatışma riski doğurabileceği için Trump'ı saldırıyı yapmama konusunda ikna ettiler.

Yetkili, "(Trump) opsiyonları sordu. Onlar da ona senaryoları sundular ve sonunda (Trump) daha ileri gitmemeye karar verdi" dedi.

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabullenmeyi reddeden ve buna karşı çıkan Trump, 20 Ocak'ta başkanlığı Demokrat rakibi Joe Biden'a devredecek.