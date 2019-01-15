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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 boyunca defalarca NATO'dan çıkmak istediğini gündeme getirdiği belirtildi.
New York Times gazetesinin, Trump hükümetinin üst düzey yetkililerine dayandırdığı "Rusya endişelerinin ortasında, danışmanları Trump'ın ABD'nin NATO'dan çekilmesini tartıştığını söyledi" başlıklı haberde, Trump'ın üst düzey danışmanları ile özel olarak NATO'dan çıkmayı konuştuğu bildirildi.
AA'nın haberine göre, Trump yönetiminde NATO'yu destekleyen önceki ve mevcut yetkililerin, müttefiklerin askeri harcamalarının Başkanın belirlediği hedeflerin gerisinde kalmaya devam etmesi nedeniyle Trump'ın NATO'dan çekilme tehdidine dönebileceğinden korktukları ifade edildi.
Haberde, geçen yaz Brüksel'deki NATO zirvesinde Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarına ABD için bir külfet olduğunu savunduğu "(NATO) askeri ittifakı için bir neden görmediğini" söylediği belirtildi.
"ABD 2019'DA KENDİ YOLUNA GİDER"
Trump'ın o dönem ekibindeki Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in Washington'un Avrupa'da etkisini ciddi şekilde azaltacak ve Rusya'yı cesaretlendirecek çekilmeden bahsetmeden Amerikan stratejisini mevcut istikametinde tutmak için uğraştıkları aktarıldı.
Haberde, Trump'ın defalarca NATO'dan çekilme isteğini dile getirmesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmenin içeriğini danışmanlarından bile gizli tutma çabaları ve hükümetinin Rusya ile bağları hakkında geçirdiği FBI soruşturması iddialarının ortasında, ulusal güvenlik yetkilileri arasında yeni bir endişeye neden olduğu vurgulandı.
"EPİK DÜZEYDE JEOPOLOTİK BİR HATA"
Önceki ABD Başkanı Barrack Obama yönetiminde Savunma Bakanlığı Danışmanı olan Michele A. Flournoy'un görüşlerine yer verilen haberde, Flournoy'un Trump'ın NATO'dan çekilme hareketinin "bir başkanın ABD çıkarlarına verebileceği en büyük zarar olacağı" yönündeki ifadesine dikkat çekilerek, "Cumhuriyetçi ve Demokrat birçok yönetimin, belki de tarihteki en güçlü ve avantajlı ittifakı oluşturmak için 70 yıldan fazla süren özenli çalışmaları imha edilecek ve bu Putin'in hayalini kurabileceği en vahşi başarı olacak." yorumuna yer verildi.
Haberde, eski NATO müttefikleri komutanı emekli Amiral James G. Stavrıdıs'in ABD'nin ittifaktan çekilmesinin "epik düzeyde jeopolotik bir hata" olacağına işaret ederek, "NATO'dan ayrılmayı bırakın, bunu tartışmak bile Putin'e verilecek yüzyılın hediyesi olur." değerlendirmesine yer verildi.
NATO'DAN ÇEKİLME GİRİŞİMİNİ ABD KONGRESİ ENGELLER
ABD ulusal güvenlik yetkililerinin haberde, Rusya'nın 2014 Kırım ilhakından bu yana ABD ile Avrupa arasındaki dayanışmayı yok etmeye ve Moskova tarafından tehdit olarak görülen NATO'yu dağıtmaya odaklandığına inandıkları bilgisi paylaşıldı.
NATO üyeleri, Washington Anlaşmasının 13. Maddesine göre, çekilme taleplerini ilettikten sonra bir yıl içinde NATO'dan ayrılabiliyor. Trump'ın NATO'dan çekilmek istemesi halinde bu girişimin ABD Kongresi tarafından engellenebileceği belirtiliyor.
Söz konusu NATO Zirvede Trump, Avrupa devletlerinin NATO ittifakı için yeterince harcama yapmamasından şikayetçi olmuş, ABD destek payında olduğu gibi üye ülkelerin de gayrisafi milli hasılalarının yüzde 4'ü oranında NATO'ya katkı vermelerini gündeme getirmişti.
Trump, NATO için üye ülkelerin askeri harcamalarını yükseltmemeleri halinde ABD'nin 2019'da "kendi yoluna gideceği" uyarısında bulunmuştu.
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