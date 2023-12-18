New York'un ışık tarlası
Britanyalı-Avustralyalı sanatçı Bruce Munro'nun Field of Light (Işık Tarlası) adlı sanat eseri New York'ta görsel şölen sunuyor
New Yorktaki Field of Light (Işık Tarlası) adlı sanat eseri ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Britanyalı-Avustralyalı sanatçı Bruce Munro'nun imzasını taşıyan bu ışık yerleştirme sanatı, 15 Aralık Cuma günü Manhattan'da seyircilere merhaba dedi.
Işıl ışıl bir çiçek bahçesini andıran bu gösteri için binlerce LED aydınlatması kullanıldı.
Freedom Plaza alanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen ışık tarlası 2024 yılı boyunca açık olacak.