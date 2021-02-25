New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası

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Boylan, "Medium" internet sitesinde yayımladığı makalede, Vali Cuomo’nun 2018’de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etti.

Cuomo'nun basın danışmanı Caitlin Girouard iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi, Boylan'ın uygunsuz davranış iddiaları tamamen yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Manhattan bölgesi belediye başkan adayı olan Boylan, Cuomo’nun kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ilk kez Aralık 2020'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme getirmişti.

TEK SORUNU BU DEĞİL

New York Eyaleti Meclis Üyesi Ron Kim, eyalet bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin gizlenmesi ile ilgili eleştirdiği Vali Andrew Cuomo'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Cuomo, yaptığı basın toplantısında, eyalet bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine hata yaptıklarını ve yeterince şeffaf olamadıklarını kabul ettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.