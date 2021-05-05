New Yorklu ressam sokaklara gizlediği minyatür tablolarını

AA

Son 3 yıldır, Brooklyn'de yaşayan, çocukların da aralarında olduğu her yaştan sanatsever, hafta sonları mini New York tablolarını bulmak için sanat avına çıkıyor.

- Mini eserlerinden birini bir sokağa saklıyor

New Yorklu ressam Wasterval, "ressamlar mahallesi" Brooklyn'de Greenpoint'te yaşıyor ve 11 yıldır tablolarına, resmetmekten en fazla zevk aldığı New York'u yansıtıyor.

Yaşadığı mahalledeki insanlarla bağ kurmak ve sanatseverlere ulaşmak için minyatür tablolar yapan Wasterval, son 3 yıldır her hafta sonu mini eserlerinden birini bir sokağa saklıyor ve sanatseverlerin bulmaları için ipuçları veriyor.

Empresyonist ressam Wasterval, sanatı ve gelenek haline dönüşen "sanat avı" hakkında atölyesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

11 yıldır New York'u resmettiğini söyleyen Wasterval, bir süre sonra yaşadığı çevre, her gün yürüdüğü sokaklar, caddeler, önünden geçtiği market, kafe ve metro istasyonlarına tablolarında yer vermeye başladığını ve böylece sanatıyla arasında daha derin bir bağ oluştuğunu ifade etti.

Wasterval, "Mağazalara astığım tablolarım insanların bildiği, sevdiği yerler, kentten manzaralar. Bu şekilde aşina olduğu yerleri tablolarda görünce onlar da bağ kuruyor. Minyatür tablolar yapmaya da 3 yıl önce mahallemdeki insanlarla daha fazla bağ kurmak için başladım." dedi.

Her hafta Brooklyn'de bir yeri resmettiği minyatür tablolarından birini bir sokağa saklayan ve sosyal medya hesabı üzerinden sanat avına çıkan sanatseverlere ipuçları veren Wasterval, "Önceleri bulmaları saatler sürüyordu, 5 saat, 6 saat bazen de tüm gün ama şimdi 20 dakikada buluyorlar. 20'ye yakın kişi tabloyu avlanır gibi arıyor ve bazen uzaktan gizlice izlemek çok keyifli oluyor." ifadelerine yer verdi.

Wasterval, insanların sanat avı sayesinde hem kendisini hem sanatını daha iyi tanıdığını söyledi.