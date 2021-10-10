Suudi Arabistan merkezli bir yatırım fonuna devredilen Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ara transfer döneminde atacağı adımlar merakla bekleniyor. Ocak ayında 190 milyon sterlin harcama hakkı bulunan Newcastle'ın bu limite rağmen astronomik transferlerden ilk etapta kaçınması bekleniyor.

İngiliz basını, futbol tarihinin en zengin takımı olan Newcastle için sürpriz bir iddia ortaya attı. The Telegraph'ta siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde Burnley'den James Tarkowski'yi alabileceğini öne sürdü.

Burnley'nin de kontratının son senesine giren Tarkowski'nin transferine zorluk çıkarması beklenmiyor.

Tarkowski'nin ardından Manchester United'tan Jesse Lingard'a yönelmesi beklenen Newcastle'ın bu oyuncuyu ikna edip edemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

"Kırmızı Şeytanlar"da bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan Lingard, kulübünden gelen yeni sözleşme teklifini de geri çevirdi.

Newcastle'ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman döneminde yeni bir teknik direktörle çalışması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar için öne çıkan isim, Antonio Conte...Daha önce Premier Lig'de Chelsea ile bir şampiyonluk kazanan Conte, İtalya'da ise Inter'i şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılmıştı.