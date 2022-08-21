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Haberler Futbol İngiltere Newcastle United: 3 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU Manchester City maçı atılan goller ve maç özeti
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Newcastle United: 3 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU

Newcastle United ve Manchester City, Premier Lig'in üçüncü haftasında 3-3 berabere kaldı. Newcastle United, 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 öne geçerken Manchester City şahane bir geri dönüşle yanıt verdi

Newcastle United: 3 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU Manchester City maçı atılan goller ve maç özeti

Newcastle United ve Manchester City, Premier Lig'in üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.

Manchester City maça hızlı başladı ve 5. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Newcastle United'ın yanıtı da çok gecikmedi. 28. dakikada Miguel Almiron skora dengeyi getirirken dakikalar 39'u gösterdiğinde Newcastle United Callum Wilson'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da 2-1'lik skorla önde tamamladı.

Mücadelede 54. dakikada oynanırken Kieran Trippier farkı 2'ye çıkardı ancak Manchester City'nin yanıtı gecikmedi.

60. dakikada Erling Haaland farkı 1'e indirirken 64'te ise Bernardo Silva skora yeniden dengeyi getirdi.

Newcastle United'da Trippier, 74. dakikada kırmızı kart gördü. VAR incelemesinin ardından kırmızı kart iptal edildi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu. Manchester City bu sezon ilk kez puan kaybederken haftayı 7 puanla tamamladı. Newcastle United ise puanını 5'e yükseltti.

Manchester City gelecek hafta Crystal Palace ile evinde karşı karşıya gelecek. Newcastle United ise Wolverhampton'a konuk olacak.

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