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        Haberler Spor Futbol İngiltere Newcastle United'a yenilen Manchester City'den İngiltere Lig Kupası'na erken veda - Futbol Haberleri

        Manchester City'den İngiltere Lig Kupası'na erken veda

        İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a yenilen Manchester City elenirken, rakiplerini mağlup eden Arsenal, Liverpool ve Chelsea ise dördüncü tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 01:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:34
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        City'den kupaya erken veda!
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        Organizasyonun 3. turunda öne çıkan maçlarda, Newcastle United, 53. dakikada Alexander Isak'ın fileleri sarsmasıyla son 3 sezonun lig şampiyonu Manchester City'yi 1-0'la geçti ve adını 4. tura yazdırdı.

        Gtech Community Stadı'nda oynanan müsabakada ise Arsenal, 8. dakikada Reiss Nelson'un golüyle Brentford'u 1-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

        Liverpool, geriye düştüğü mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle tur atlayan taraf oldu. Leicester City, 3. dakikada Kasey McAteer'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Bu golün asistini, milli oyuncu Yunus Akgün yaptı. İkinci yarıda atak bir oyun sergileyen Liverpool, 48. dakikada Cody Gakpo, 70. dakikada Dominik Szoboszlai ve 89. dakikada Diogo Jota'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti.

        Lige iyi başlayamayan Chelsea, bu kupada ise yoluna devam etti. Londra ekibi, Brighton & Hove Albion'u 50. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle 1-0 yendi.

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