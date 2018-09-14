Newcastle United - Arsenal maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Newcastle United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Arsenal takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Newcastle United 1 puanla 18. sırada, Arsenal 6 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Newcastle United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Arsenal, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 116. İddaa'da Newcastle United kazanır 3.60, berabere biter 3.20, Arsenal kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Newcastle United son haftadaki Chelsea müsabasında 3-0 kazandı.

Arsenal ise Huddersfield Town maçında 0-1 kazandı.

Newcastle United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Newcastle United, kendi sahasında 2 gol attı, 4 gol yedi.

Arsenal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arsenal, 5 gol atarken 5 gol yedi.

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