İngiletere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bir tarafta 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye çok yakın Newcastle United, diğer tarafta tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı bulacak Brighton var. İşte, merakla beklenen mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…