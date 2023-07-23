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        Haberler Futbol İngiltere Newcastle United, Harvey Barnes'ı transfer etti - Futbol Haberleri

        Newcastle United, Harvey Barnes'ı transfer etti

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Leicester City'de forma giyen kanat oyuncusu Harvey Barnes'ı renklerine bağladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 22:16
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Barnes'ın bonservis bedeli konusunda İngiltere temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Barnes için 44 milyon avro bonservisi bedeli ödeyecek.

        İngiltere Milli Takımı'nda 1 maçta görev alan Barnes, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 13 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu.

        Harvey Barnes; Sandro Tonali ve Yankuba Minteh'in ardından yaz döneminde Newcastle United'ın kadrosuna katılan üçüncü oyuncu oldu.

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