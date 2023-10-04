Newcastle United PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Newcastle United PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Newcastle United PSG maçı için nefesler tutulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puan alıp liderliği elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Newcastle United PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları..