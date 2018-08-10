Newcastle United - Tottenham düellosu

İngiltere Premier Lig maçında Newcastle United ile Tottenham, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:30. Newcastle United son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Tottenham, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 104. İddaa'da Newcastle United kazanır 3.10, berabere biter 3.00, Tottenham kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Newcastle United son hafta oynanan Chelsea maçında 3-0 kazandı.

Tottenham, Leicester City karşılaşmaında 5-4 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ