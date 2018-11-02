Newcastle United - Watford sahaya çıkıyor

İngiltere Premier Lig maçında Newcastle United ile Watford, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Newcastle United 3 puanla 19. sırada, Watford 19 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Newcastle United, son 6 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Watford, son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 117 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Newcastle United kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Watford sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Newcastle United son haftadaki Chelsea müsabasında 3-0 kazandı.

Watford, Manchester United karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 mağlubiyet alan Newcastle United, 3 gol attı ve 9 gol yedi.

Watford, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Watford 6 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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