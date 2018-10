Newells Old Boys - Argentinos Juniors maç önü

Newells Old Boys ve Argentinos Juniors, 30 Ekim 2018 Salı günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. 8 puanlı Newells Old Boys 20. sırada bulunuyor, Argentinos Juniors 6 puana sahip ve 26. sırada. Newells Old Boys, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Argentinos Juniors son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 615. İddaa'da Newells Old Boys kazanır 2.25, berabere biter 2.55, Argentinos Juniors kazanır 2.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.25, üst oranı 2.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Newells Old Boys son haftadaki Argentinos Juniors müsabasında 2-0 kazandı.

Argentinos Juniors ise Newells Old Boys maçında 2-0 yenildi.

Newells Old Boys, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Argentinos Juniors, dış sahada 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Argentinos Juniors 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

