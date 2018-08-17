Newells Old Boys - Independiente sahaya çıkıyor

Newells Old Boys ve Independiente, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. Newells Old Boys son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Independiente son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 239 kodlu maçı oynayanlar; Newells Old Boys galibiyet oranı 2.25, beraberlik oranı 2.80, Independiente galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Newells Old Boys önceki hafta Gimnasia La Plata mücadelesinde 2-0 yenildi.

Independiente, Union Santa Fe karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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