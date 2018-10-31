Newells Old Boys - Rosario Central maçı rakamları

Newells Old Boys ve Rosario Central, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Arjantin Kupa Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Newells Old Boys son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Rosario Central, geride kalan 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 598 kodlu maçı oynayanlar; Newells Old Boys galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.50, Rosario Central galibiyet oranı 2.60. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor.

Newells Old Boys önceki hafta Godoy Cruz mücadelesinde 0-2 yenildi.

Rosario Central ise San Martin San Juan maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında alan Newells Old Boys, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Rosario Central, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rosario Central 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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