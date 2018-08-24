Newport County - Grimsby Town maçı öncesi rakamlar

Newport County ve Grimsby Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 7 puanlı Newport County 8. sırada bulunuyor, Grimsby Town 5 puana sahip ve 15. sırada. Newport County, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Grimsby Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 322 kodlu maçı oynayanlar; Newport County galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Grimsby Town galibiyet oranı 3.10. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Newport County son hafta oynanan Barnet maçında 1-2 yenildi.

Grimsby Town ise Swindon Town maçında 3-2 kazandı.

Newport County, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Grimsby Town, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grimsby Town 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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