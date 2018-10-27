Newport County - Morecambe maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Newport County, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Morecambe takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 28 puanlı Newport County 4. sırada bulunuyor, Morecambe 13 puana sahip ve 20. sırada. Newport County, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Morecambe, geride kalan 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 323 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Newport County kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Morecambe sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Newport County son haftadaki Carlisle United müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Morecambe ise Coventry City karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Newport County, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Newport County, kendi sahasında 14 gol attı, 14 gol yedi.

Morecambe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Morecambe, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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