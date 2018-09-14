Newport County - Yeovil Town maçı öncesi rakamlar

Newport County ve Yeovil Town, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 16 puanlı Newport County 2. sırada bulunuyor, Yeovil Town 11 puana sahip ve 8. sırada. Newport County, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Yeovil Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 390. İddaa'da Newport County kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Yeovil Town kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Newport County son hafta oynanan Barnet maçında 1-2 yenildi.

Yeovil Town, Notts County karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Newport County, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Yeovil Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeovil Town, 5 gol atarken 1 gol yedi.

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