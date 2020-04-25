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Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında düzenlenen oyun girişimciliği yarışması “Next Game Startup” için başvurular başladığı açıklandı.

“Next Game Startup” ile oyun geliştiren genç girişimcilerin desteklenmesi, küresel oyun dünyasına girişinin kolaylaştırılması, oyun sektöründe yeni istihdam alanları açılması ve yatırımcıların dikkatinin oyun sektörüne çekilmesi hedefleniyor.

Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya, tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmanın mümkün olacağı bildirildi. 15 Temmuz’a kadar teslim edilecek projelerin, ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirileceği kaydedildi.

Yarışmada ilk ona giren girişimlere Tiplay ve Rollic Games tarafından oFON kapsamında 1 milyon TL avans fonu sağlanacak. Ayrıca, girişimlere Ankara, İstanbul, İzmir ve Denizli’de ortak çalışma alanı, mentorluk ve ofis desteği de sağlanacak.

Yarışmanın birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL para ödülü ile desteklenecek. İlk üçe giren oyunlar para ödülünün yanı sıra, Intel, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ (İzmir Fuar Anonim Şirketi) ve Next In Game tarafından toplamda 200 bin TL üzerinde hizmet desteği kazanacak.

Next Game Startup’ta ilk on girişim arasına giren tüm katılımcılara ise Intel ESL Gaming Fest alanında stand hakkı verileceği ve indir.com tarafından SEO desteği sağlanacağı belirtildi.

Öte yandan, İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA),oyun şirketlerine, şirket kuruluşları ve işbirliği ihtiyaçları kapsamında mentorluk desteği sağlayacağı da kaydedildi.

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