Neymar - Brezilyalı futbolcuyu tecavüzle suçlayan Najila Trindade: 'Prezervatif kullanmak istemedi ve saldırdı'

Ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiası ile polise başvuran Najila Trindade adlı kadın, suçlamalarını Brezilya'da bir televizyon kanalına çıkarak tekrarladı.

SBT Brasil Televizyonu'na konuşan Trindade, Neymar'ın 15 Mayıs'ta Paris'te bir otel odasında kendisine hem tecavüz ettiğini hem de saldırdığını öne sürdü.

Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) takımında forma giyen Neymar ise Instagram hesabından Najila Trindade'yle arasındaki Whatsapp yazışmalarını paylaştı ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Najila Trindade röportajda neler anlattı?

26 yaşındaki kadın, televizyon röportajında, yıldız oyuncudan hoşlandığını ve onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini kabul etti.

Neymar'ın aldığı uçak bileti ile Brezilya'dan Fransa'ya uçan Trindade, Paris'te lüks bir otel odasında ünlü futbolcu ile buluştuğunu anlattı.

Genç kadın, Neymar'ın prezervatif kullanmak istememesi nedeniyle aralarında gerginlik çıktığını söyledi.

Trindade, sonrasında saldırganlaşan Neymar'ın "durmasını istediği halde kendisine tecavüz ettiğini ve saldırdığını" öne sürdü.

https://twitter.com/sbtjornalismo/status/1136398635103641602

Kendisini "sıradan bir insan, model ve iç mimari öğrencisi" olarak olarak tanımlayan Trindade, "bir anne" olduğunu da söyledi.

Najila Trindade, Neymar için "mesajlaşmalarda verdiği izlenimden çok farklı, son derece agresif bir kişi" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan "otel videosunda" neler yer alıyor?

Najila Trindade'nin çektiği iddia edilen görüntülerde, bir kadın ile erkek arasında tartışma yaşandığı görülüyor.

Videodaki kadın, "Sana vuracağım neden biliyor musun, çünkü dün sen beni dövdün" diyor.

Neymar da 26 yaşındaki Trindade ile iki kez buluştuğunu açıklamıştı.

Trindade, SBT televizyonuna verdiği röportajda, ikinci kez Neymar'ı görmeye gitme amacının "olanları kanıtlamak ve adalet aramak" olduğunu söyledi.

Sao Paulo polisi, Paris'te yaşandığı iddia edilen suçlamalarla ilgili soruşturma yürütüyor.

https://twitter.com/recordtvoficial/status/1136459661408964610

Najila Trindade, "duygusal olarak sarsılmış olması ve başka bir ülkede gerçekleri bildirmekten korkması" nedeniyle Fransız polisine başvurmadığı ifade etmişti.

Röportajdaki iddialara ünlü futbolcu henüz yanıt vermedi. Ancak babası Neymar dos Santos, görüntülerin oğlunun masumiyetini kanıtladığını ve bunun bir tuzak olduğunu gösterdiğini savundu.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1136479876373000194

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Neymar'a inanıyorum

Çarşamba akşamı Brezilya ile Katar arasında oynanan maçta forma giyen Neymar ise karşılaşmanın 20'nci dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti.

Yıldız oyuncuyu kaldırıldığı hastanede Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ziyaret etti.

Bolsonaro bu ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Neymar için "Ona inanıyorum" demişti.

27 yaşındaki futbolcu, Katar maçını "kariyerindeki en zor karşılaşma" olarak nitelemişti.