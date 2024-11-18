Neymar cephesinden Santos cevabı!

Brezilyalı yıldız Neymar'ın menajeri Pini Zahavi, oyuncunun Santos'a transfer olacağına dair iddialara cevap verdi.

SANTOS İDDİALARINA CEVAP

Fabrizio Romano'ya konuşan Zahavi, "Neymar ile Al Hilal arasında bir ayrılık görüşmesi yok. Sözleşmesi var ve çok mutlu." dedi.

"Neymar'ın geleceği hakkında konuşabilecek kişiler babası ve benim." diyen Zahavi, "Santos'a döneceği söylentileri nereden çıktı, bilmiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

AL HİLAL'DE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2023 yazında 90 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Hilal'de sakatlıkları nedeniyle yalnızca 7 maça çıkıp 1 gol attı ve 3 asist yaptı.