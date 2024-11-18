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        Haberler Spor Futbol Neymar cephesinden Santos cevabı - Futbol Haberleri

        Neymar cephesinden Santos cevabı

        Dünyaca ünlü futbolculardan Neymar'ın menajeri Pini Zahavi, Santos iddialarına cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:28
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        Neymar cephesinden Santos cevabı!
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        Brezilyalı yıldız Neymar'ın menajeri Pini Zahavi, oyuncunun Santos'a transfer olacağına dair iddialara cevap verdi.

        SANTOS İDDİALARINA CEVAP

        Fabrizio Romano'ya konuşan Zahavi, "Neymar ile Al Hilal arasında bir ayrılık görüşmesi yok. Sözleşmesi var ve çok mutlu." dedi.

        "Neymar'ın geleceği hakkında konuşabilecek kişiler babası ve benim." diyen Zahavi, "Santos'a döneceği söylentileri nereden çıktı, bilmiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

        AL HİLAL'DE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

        32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2023 yazında 90 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Hilal'de sakatlıkları nedeniyle yalnızca 7 maça çıkıp 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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