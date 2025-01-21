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        Haberler Spor Futbol Neymar'dan ayrılık için dev talep! - Futbol Haberleri

        Neymar'dan ayrılık için dev talep!

        Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve takımda hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı yıldız Neymar, formasını giydiği Al-Hilal'den ayrılmak için 65 milyon dolar talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:19
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        Neymar'dan ayrılık için dev talep!
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        Al-Hilal'de büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Neymar ile yollarını ayırmak istese de Brezilyalı yıldızın talebi işleri zorlaştırdı.

        "65 MİLYON DOLAR VERİN GİDEYİM"

        Brezilyalı oyuncu için sözleşme fesih görüşmelerine başlayan Suudi Arabistan ekibi beklemediği bir yanıt aldı.

        Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın kontratında 1 yıllık opsiyon bulunuyor. 32 yaşındaki yıldız isim, sözleşme feshi için 65 milyon dolar talep etti.

        Neymar'ın "Takımdan ayrılmamı istiyorsanız 65 milyon dolar verin, gideyim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

        TRANSFER REKORU HALA ONDA

        Paris Saint-Germain'den 2023 yılında Al Hilal'e transferi sonrası sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve istediği performansı ortaya koyamayan Neymar, hala en pahalı transfer rekorunu elinde bulunduruyor.

        32 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e imza atmıştı. Neymar, bu bedelle hala en pahalı transferler listesinde zirvede yer alıyor.

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