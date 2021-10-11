Neymar, futbola erken yaşta veda edebileceğini açıkladı! PSG'nin Brezilyalı yıldızı, kendisi için çekilen belgeselde flaş ifadeler kullandı.

Başarılı oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olabileceğini söyledi. 29 yaşındaki yıldız, "2022 sanırım son Dünya Kupası tecrübem olacak. Çünkü daha sonra futbola devam etmek için mental gücüm olup olmayacağından emin değilim. Bu yüzden çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Ülkesinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde 7-1'lik Almanya hezimeti yaşayan Neymar, 2018'de ise çeyrek finalde Belçika'ya elenen takımda yer aldı.