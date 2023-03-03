Paris Saint-Germain yıldızı Neymar'ın da Alves'in hayran kitlesinin bir parçası olduğu söyleniyor ve genç kız, Big Brother'ın Brezilya versiyonuna yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcudan kız kardeşi Keyt'i de içeren uygunsuz bir teklif yaptığını iddia etti.