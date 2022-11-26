Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

Bugün kariyerimin en zor anlarından birini yaşadım… Ve bu yine bir Dünya Kupası'nda oldu. Sakatlığım var. Evet can sıkıcı, acıtacak ama eminim geri dönme şansım olacak. Çünkü ben ülkeme, arkadaşlarıma ve kendime yardım etmek için elimden geleni yapacağım."