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Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

Neymar, turnuvadaki geleceği şüpheye düştüğü için büyük üzüntü yaşıyor. Brezilya'nın Sırbistan karşısında 2-0 kazandığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu Neymar, İsviçre karşısında forma giyemeyecek

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  • Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

    Sırbistan maçında ayak bileğinden sakatlanan Neymar, turnuvadaki geleceği şüpheye düştüğü için büyük üzüntü yaşıyor.
  • Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

    Neymar, perşembe günü Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçın sonlarında sakatlandı. 
  • Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

    PSG'nin süperstarı, Brezilya gruptan çıktığı takdirde sonraki eleme turlarında tekrar sahaya döndüğünde takımına yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi.
  • Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

    Neymar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    "Formayı giyerken hissettiğim gurur ve sevgi anlatılamaz. Tanrı bana doğmak için bir ülke seçme fırsatı verseydi, bu BREZİLYA olurdu.
  • Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

    "Hayatımda hiçbir şey kolay olmadı, hep hayallerimin ve hedeflerimin peşinden koşmak zorunda kaldım. Asla kimsenin zarar görmesini istemeyip ihtiyacı olanlara yardım ettim.
  • Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

    Bugün kariyerimin en zor anlarından birini yaşadım… Ve bu yine bir Dünya Kupası'nda oldu. Sakatlığım var. Evet can sıkıcı, acıtacak ama eminim geri dönme şansım olacak. Çünkü ben ülkeme, arkadaşlarıma ve kendime yardım etmek için elimden geleni yapacağım."
  • Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

    Brezilya, Katar'daki turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı ve Richarlison'ın iki golüyle ilk maçında üç puanı aldı. Sambacılar, G Grubu'nda Kamerun, Sırbistan İsviçre'nin üzerinde lider durumda.
  • Neymar: "Kariyerimin en zor anlarından biri"

    Sambacılar, pazartesi günü İsviçre ile gruptaki ikinci maçına çıkacak. Karşılaşmada Neymar, sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

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