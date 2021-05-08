Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesini uzattı. Gelecek sezon sonunda mukavelesi bitecek olacak 29 yaşındaki futbolcu ile PSG, 2025 yılına kadar mukavele imzaladı. 2017'de Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya dünya transfer rekoru kırarak Fransız devine gelen Neymar, bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 15 gol 10 da asist kaydetti.

NEYMAR: BURADA DAHA ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUM

Sözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Neymar, "Paris´te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.