Herhangi bir sanat eserini, videoyu, fotoğrafı, sesi dijital olarak belgeleyen ve varlığını temsil eden NFT için oluşturulan pazarlar araştırılıyor. NFT alım satımında kullanılan NFTMart ve NFTMart Coin hakkında bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz...

NEFTMART COİN NEDİR?

NFTMart, merkezi olmayan, blok zincirine dayanan NFT'ler için dijital bir pazar yeridir. Polkadot ekosistemindeki kendi halka açık blok zincirine sahip ilk kısmi ticaret NFT pazarı olan NFTMart'ın tokenı a NFTMart Coin'dir. NFTMart sistemi üzerinden NFT'leri inceleyebilir, NFTMart token ile NFT satın alabilirsiniz.