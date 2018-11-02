Nice - Amiens maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Nice, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Amiens takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Nice 14 puanla 10. sırada, Amiens 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nice, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Amiens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 128. İddaa'da Nice kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Amiens kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Nice son hafta oynanan Lyon maçında 3-2 yenildi.

Amiens ise Marsilya maçında 2-1 yenildi.

Nice, evinde 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 10 gol yedi.

Amiens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Amiens, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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