Fransız basını Nice kulübünün Lyon ve Marsilya'nın ardından Ersin'e talip olan 3. kulüp olduğunu yazdı. Haberlere göre Lille aracılığı ile hareketli hale gelen Türkiye pazarından bu kez Ersin Destanoğlu'nun kulüplerin ilgisini çeken isim olduğu ifade edilirken Nice'in Beşiktaş'a 7 milyon euroluk teklifle geleceği belirtildi.

Ersin Destanoğlu'nu transfer ederek Walter Benitez'in arkasında yetiştirmeyi planladığı belirtilen Nice'in doğru zaman geldiğinde kaleyi 20 yaşındaki genç eldivene teslim etmek istediği de aktarıldı.

Beşiktaş kalesini yaklaşık 15 aydır koruyan Ersin Destanoğlu, bu sezon 37 maça çıktı ve 13 maçta kalesinde gol görmedi.