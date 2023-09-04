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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Nicolas Pepe için Türkiye iddiası! - Fenerbahçe Haberleri

        Nicolas Pepe için Beşiktaş iddiası!

        Avrupa kupalarına listelerin gönderilmesi için son saatler yaşanırken Fransa'dan Türkiye için sürpriz bir iddia ortaya atıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:15
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        Nicolas Pepe için Beşiktaş iddiası!
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        Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; bonservisi Arsenal'de bulunan Nicolas Pepe, Paris'te bir Türk kulübü için sağlık kontrollerinden geçti.

        Haberde; Pepe'nin ilk etapta Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ancak fikrinin değiştiği yazılırken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a imza atmasının beklendiği kaydedildi.

        Sonrasında güncellenen haberde Pepe'nin Beşiktaş'la anlaştığı ve sağlık kontrollerinden geçtiği ileri sürüldü.

        Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

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