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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Nicolas Pepe, Trabzonspor'a veda etti - Trabzonspor Haberleri

        Nicolas Pepe, Trabzonspor'a veda etti

        Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Trabzonspor'da top koşturan Fildişi Sahilli oyuncu Nicolas Pepe, sosyal medya hesabından Trabzonspor'a veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:06
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        Pepe'den Trabzonspor'a veda mesajı!
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        Trabzonspor'da forma giyen Nicolas Pepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bordo Mavililer'den ayrıldığını açıkladı.

        Pepe veda mesajında, “Herkese günaydın, bir sezonun sonuna geldik. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.

        Deneyimli sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 maçta 6 gol kaydetti.

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