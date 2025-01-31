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        Nicole Kidman, büyüyen kulakları dikkat çekti

        Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın bu kez de büyüyen kulakları dikkat çekti. Kidman'ın kulaklarındaki değişimi 'yarasa kulak' olarak nitelendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 22:54 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:54
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        Hollywood’un usta oyuncularından Nicole Kidman, bu kez kariyeriyle değil, fiziksel görünümündeki bir detayla gündemde. 57 yaşındaki yıldızın kulak memelerindeki belirgin sarkma, sosyal medyada ve magazin basınında dikkat çekti.

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        Hayranları, bu değişimin doğal yaşlanma sürecinin mi yoksa estetik müdahalelerin bir sonucu mu olduğunu tartışmaya başladı.

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        Birleşik Krallık’ta tabloid yayın yapan Daily Mail, konuyu estetik doktoru Mark Solomos’a danıştı. Solomos, Kidman’ın kulaklarındaki değişimi 'yarasa kulak' olarak nitelendirerek, bunun yaşlanma süreci ya da estetik operasyonların bir yan etkisi olabileceğini ifade etti.

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        Bu yorumlar, ünlü oyuncunun geçmişte estetik dokunuşlar yaptırdığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi.

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        Kidman’ın kulakları, daha önce 2018 yılında The Goldfinch filminin New York’taki setinden ayrılırken de benzer şekilde dikkat çekmiş ve tartışmalara yol açmıştı.

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        Nicole Kidman, hakkındaki bu söylentilere dair herhangi bir açıklama yapmazken, hayranları ve medya temsilcileri bu değişimin ardındaki nedeni sorgulamaya devam ediyor.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        #Nicole Kidman
        #Yarasa kulak
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