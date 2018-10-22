Doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyen 51 yaşındaki oyuncu, “Yaşlandıkça, kendinize daha iyi bakmak ve beslenmek zorunda kalıyorsunuz. Stres yaşamıyor değilim, ama uzaklaşıp nefes almaya çalışıyorum. Meditasyon yapıyorum. Ayrıca telefondan da uzak duruyorum” dedi.

İşi gereği fazla seyahat eden Avustralyalı aktris, “Ben zamanı değil; gittiğim yerleri işaretliyorum” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ