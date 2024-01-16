Nicole Kidman: Oyuncu olmak için yalan söyledim

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"ÇÖP GİBİ OLARAK ADLANDIRILDIM"



Kendisiyle uzun boyu konusunda dalga geçildiğini anlatan Nicole Kidman, "Alay edildim ve 'çöp gibi' olarak adlandırıldım' dedi. 'İnsanlar 'Orada hava nasıl?' diye soruyor. Şimdi, 'Düşündüğümden çok daha uzunsun' diyen ya da topuklarımın ne kadar yüksek olması gerektiğiyle boğuşan erkeklerle karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Bu konuyla ilgili hâlâ rahatsız hissettiğini ifade eden 56 yaşındaki Nicole Kidman, "Oyunculuk yaparken bu beni rahatsız ediyor, daha kısa olmak istiyorum. Ama bazen bunu takdir ettiğim ve işimde kullanabileceğim zamanlar oluyor" dedi.

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Hollywood'un en ünlü isimlerinden biri olan Nicole Kidman, 2003'te The Hours filminde yazar Virginia Woolf'u canlandırdığı rolle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

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