Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman: Oyuncu olmak için yalan söyledim - Magazin haberleri

        Nicole Kidman: Oyuncu olmak için yalan söyledim

        Hollywood yıldızı Nicole Kidman, oyunculuk alanında kariyer yapabilmek için yalan söylemek zorunda kaldığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 18:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, kariyerinin başlarında boyu konusunda yalan söylediğini yıllar sonra itiraf etti.

        2

        1.78 boyundaki ünlü oyuncu, Hollywood'da kadın oyuncu olmak için fazla uzun olduğu düşüncesiyle deneme çekimlerinde boyunun daha kısa olduğunu söylediğini anlattı.

        3

        Çocukken bir müzikale boyu nedeniyle seçilmediğini de belirten Nicole Kidman, "Bana çok uzun olduğumu ve kariyerim olamayacağını söylediler" diye konuştu.

        4

        "ÇÖP GİBİ OLARAK ADLANDIRILDIM"

        Kendisiyle uzun boyu konusunda dalga geçildiğini anlatan Nicole Kidman, "Alay edildim ve 'çöp gibi' olarak adlandırıldım' dedi. 'İnsanlar 'Orada hava nasıl?' diye soruyor. Şimdi, 'Düşündüğümden çok daha uzunsun' diyen ya da topuklarımın ne kadar yüksek olması gerektiğiyle boğuşan erkeklerle karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

        5

        Bu konuyla ilgili hâlâ rahatsız hissettiğini ifade eden 56 yaşındaki Nicole Kidman, "Oyunculuk yaparken bu beni rahatsız ediyor, daha kısa olmak istiyorum. Ama bazen bunu takdir ettiğim ve işimde kullanabileceğim zamanlar oluyor" dedi.

        6

        Hollywood'un en ünlü isimlerinden biri olan Nicole Kidman, 2003'te The Hours filminde yazar Virginia Woolf'u canlandırdığı rolle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

        #Nicole Kidman
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam